ميناء دمياط يستقبل 14647 طن صويا ويصدر 15653 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن، فيما غادر 6 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5305 أطنان أبلاكاش، و4200 طن ذرة، و14647 طن صويا.

كما استقبل ميناء دمياط أيضًا 2388 خشب زان، و1937 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 1050 طن خردة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 15653 طن يوريا، و4200 طن مولاس، و5245 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 1640 طن علف بنجر، علاوة على 3820 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1091 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 422 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2442 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 23176 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 208344 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3796 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3698 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.