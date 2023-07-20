ميناء دمياط يستقبل 14600 طن قمح ويُصدر 980 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12370 طن خردة و1522 طن أرز معبأ و1653 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 1236 طن صودا و2400 طن كسب فول صويا و5134 طن فول صويا و1325 طن حديد و130 طن زيت معبأ و384 طن بذرة كتان و14600 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 14600 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 7600 طن يوريا و3800 طن علف بنجر و524 طن رمل و980 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4204 طن جبس معبأ علاوة على 3080 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1010 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 103 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2345 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 173105 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 198387 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3841 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وشبرا وبنى سويف وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5743 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 15 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.