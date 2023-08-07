ميناء دمياط يستقبل 14569 طن ذرة ويُصدر 1646 طن ملح معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 44 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1202 طن خشب زان و3744 طن ابلاكاش و6842 طن خردة و3516 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 3545 طن نواتج تقطير و700 طن فول صويا و664 طن زيت طعام و1040 طن بازلاء و14569 طن ذرة و1900 طن حديد و6600 طن كسب صويا و9053 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 7200 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7781 طن يوريا و2400 طن رمل و1600 طن اسمنت و257 طن كحول و1646 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 500 طن جير معبأ علاوة على 21133 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 781 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 451 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3043 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167158 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143617 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3747 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضى وطنطا، بإلإضافة إلى مغادرة قطاران آخران بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية و6 أكتوبر.

وفي نفس السياق، وصل الميناء 10 وحدات نهرية (بارج)، حيث قاموا بتفريغ 3548 طن أسمنت معبأ أبيض قادمين من محافظة المنيا، ثم بعد ذلك قاموا بتحميل 3421 طن قمح ليتجهوا إلى محافظة المنيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5149 شاحنة.