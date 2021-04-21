ميناء دمياط يستقبل 14500 طن ذرة ويُصدر 306 أطنان خشب

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1300 طن خردة و851 طن خشب زان و14359 طن قمح، يضاف إلى ما سبق 14500 طن ذرة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 1980 طن يوريا و285 طن بصل و12618 طن فوسفات.

كما قام الميناء بتصدير 2879 طن رمل و2250 طن مولاس و3040 طن أسمنت معبأ و306 أطنان خشب.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 902 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفلفل وبقدونس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (شمر وبصل وريحان)، وفاكهة (فراولة وبرتقال ويوسفى)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والصين وألمانيا وأمريكا ومالطا وسنغافورة وإيطاليا وإسبانيا والهند.

ولفت المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 421 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3805 حاويات مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 115378 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127971 طنًّا.

وذكر المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية قدرت بـ2509 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 24 حاوية 40 قدمًا وحاويتين 20 قدمًا قادم من 6 أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4494 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.