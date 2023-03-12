ميناء دمياط يستقبل 14475 طن قمح ويُصدر 261 طن ليمون

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى وصول إجمالي عدد السفن الموجودة

32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبلت الميناء 14475 طن قمح و7920 طن فول و1873 طن عدس.

كما استقبلت أيضا 1982 طن خشب زان و2244 طن ابلاكاش و8057 طن حديد و9380 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 161 طن قشرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8625 طن يوريا و1080 طن مولاس و16278 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 261 طن ليمون علاوة على 310 أطنان كحول.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1416 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 354 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2859 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 63823 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129861 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5787 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.