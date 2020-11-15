نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 14452 طن قمح ويُصدر 7536 طن رمل

حركة الصادر من الحاويات بلغت 243 حاوية مكافئة
محمود محسن 1:31 م, الأحد, 15 نوفمبر 20 1:31 م, الأحد, 15 نوفمبر 20

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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 14452 طن، فيما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة رمل تزن 7536 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة مثل 14452 طن قمح و913 طن خشب زان و1103 طن ابلاكاش و8671 طن ذرة.

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كما استقبل الميناء أيضا 1110 طن حديد علاوة على 3505 طن فول.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المختلفة مثل 7536 طن رمل و500 طن فوسفات و2519 طن ملح ويضاف إلى ما سبق 154 طن أرز.

وأضاف المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 243 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا)، وحاصلات زراعية (فول سودانى وبصل وريحان وزعتر)، وفواكه (بلح وتمر وفراولة)، حيث يتم تصديرها إلى لبنان وانجلترا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا واندونيسيا وتايلاند وكرواتيا.

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يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 450 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 904 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 96772 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25759 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3288 شاحنة منها 588 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30852 من البضائع العامة.

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جدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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