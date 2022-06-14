ميناء دمياط يستقبل 14349 طن قمح ويُصدر 3000 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، وغادره 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 3400 طن خردة و5530 طن حديد و14349 طن قمح.

كما استقبل الميناء أبضا 1799 طن خشب زان و8413 طن سكر و5000 طن فول و16780 طن ذرة و4222 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 362 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 17500 طن كسب صويا و6222 طن يوريا و3000 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 8740 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1166 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 70 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1855 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 91937 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 289751 طنا.

وقال المركز: غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2643 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 5146 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط كانت قد شاركت في فعاليات التدريب السنوي المشترك على أعمال الإطفاء والإنقاذ، والذي تجريه شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بموقع محطة الإسالة بالميناء بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة.

جاء ذلك بحضور قيادات الجانبين إذ أناب اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس الهيئة لحضور التدريب المشترك.