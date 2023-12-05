ميناء دمياط يستقبل 14262 طن قمح ويُصدر 1250 طن فلوسبار

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 18 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5200 طن خردة و1100 طن فول صويا و3953 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 14262 طن قمح و3850 طن ذرة و4500 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 2161 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 647 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 7032 طن رمل و1250 طن فلوسبار و8674 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1035 طن ملح معبأ علاوة على 6859 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 763 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 166 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 124799 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353548 طنًا.

وقال أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3808 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي والفيوم، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4784 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.