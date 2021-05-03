ميناء دمياط يستقبل 14066 طن ذرة ويُصدر 6600 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8640 طن خردة، و2099 طن سلك حديد، و813 طن صودا. كما استقبل الميناء 2440 طن خشب زان، و3368 طن قمح، يضاف إلى ما سبق 14066 طن ذرة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 6600 طن يوريا، و2518 طن رمل، و2752 طن داى أمونيوم.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2256 طن كربونات الكالسيوم، فضلًا عن 16850 طن فوسفات.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 644 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وجزر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وفول سودانى)، وفواكه (فراولة وبرتقال)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإنجلترا وسلوفينيا وكرواتيا وسريلانكا واليونان والهند.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 83 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1694 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 163894 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94778 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1328 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2556 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.