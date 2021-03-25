ميناء دمياط يستقبل 14054 طن ذرة ويُصدر 10000 طن فوسفات

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1790 طن نواتج ذرة و14054 طن ذرة و1770 طن كربونات الصوديوم معبأ.

كما استقبل الميناء أيضا 206 طن زيت و898 طن سلك حديد و8950 طن فول صويا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10000 طن فوسفات و4167 طن يوريا و6000 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 3174 طن رمل.

وأوضح المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1654 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وزيتون وريحان وسمسم وكراوية وثوم وفول)، وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية ولبنان والهند وهولندا والصين ومالطا وسنغافورة وسيريلانكا وبنجلاديش وايطاليا وانجلترا وكرواتيا وروسيا والمانيا واسبانيا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 503 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1030 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 50762 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 196367 طنا.

وقال المركز الاعلامي إن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2692 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4440 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.