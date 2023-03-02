ميناء دمياط يستقبل 1404 رؤوس ماشية حية ويُصدر 6368 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9286 طن قمح و3040 طن زيت طعام و1700 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 661 طن ابلاكاش و2923 طن الواح فيبر و2258 طن خشب زان و3860 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 1404 رؤوس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 373 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5206 أطنان يوريا و730 طن رمل معبأ و2623 طن رمل و1507 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6368 طن اسمنت معبأ علاوة على 17345 بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1531 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 213 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2798 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 51839 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 158339 طنًا.

وذكر المركز أن غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2400 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5330 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ أجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.