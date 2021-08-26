ميناء دمياط يستقبل 14000 طن ذرة ويُصدر 18332 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1164 طن خشب زان و821 طن ابلاكاش و14000 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 8773 طن خردة علاوة على 4203 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1000 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 1522 طن رمل و9200 طن فوسفات و18332 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 583 طن نترات أمونيوم بالإضافة إلى 6736 طن داى أمونيوم.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1782 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخيه وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كركدية وفلفل وبطاطا وبقدونس وبرسيم وبصل وفول سودانى وفول) وفواكه (رمان وعنب).

يشار إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر يتم تصديرها إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية وسريلانكا وامريكا وماليزيا وسنغافورة والصين وسلوفينيا وباكستان واسبانيا واندونيسيا ومالطا وإنجلترا.

ولفت المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 118 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1383 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 41483 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1392 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 2629 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4214 شاحنة.

وجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.