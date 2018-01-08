ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 8 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت 5 أخريات حاويات، و4 بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 8 سفن حاويات، و6 بضائع عامة، وغادرت 5 أخريات حاويات، و4 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24، و19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء في التاسعة والنصف مساء أمس الأحد، القطار رقم 2471 بحمولة 1236 طن قمح، في حين غادرت 55 سيارة نقل بحمولة 2462 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 81936 طنًا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39433 طنًا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 طن يوريا، و5156 طن رمل، و350 طن داى أمونيا.