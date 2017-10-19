ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء في السابعة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2460 محمل بـ 1282 طن قمح، في حين غادر 49 سيارة بحمولة 2293 طن قمح.

وفي نفس السياق استقبل الميناء في الخامسة مساء أمس القطار رقم 2459 محمل بـ 880 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170575 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20925 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 140 طن ملح، و2900 طن فوسفات، و3300 طن مولاس، وإعادة تصدير 1000 طن ذرة، و2700 طن صويا.