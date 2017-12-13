ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، فضلا عن 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للمي

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأربعاء إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، فضلا عن 20 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أنه غادر الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2442، وفي الثامنة صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2468، بحمولة إجمالية 2554 طن قمح، في حين غادر 173 سيارة بحمولة 8580 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144992 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48262 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن استقبل الميناء في الرابعة مساء أمس قطار الحاويات رقم 2438 محمل بـ 21 حاوية ثلاجة 40 قدم قادم من العين السخنة.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1300 طن داي امونيا، و 2300 طن فوسفات، و 3300 طن ملح، وإعادة تصدير 5900 طن فول صويا.