ميناء دمياط يستقبل 13950 طن حديد ويُصدر 2970 طن جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 19 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 15109 طن خردة و643 طن مولاس و428 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 427 طن معدات و12770 طن قمح و13950 طن حديد و474 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 9703 أطنان ذرة.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 400 طن علف و4204 أطنان أسمنت معبأ و12250 طن يوريا و655 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2970 طن جبس معبأ علاوة على 3050 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 308 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 337 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3388 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 136680 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 337364 طنًا.

وذكر أنه قد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2538 طن قمح اتجها إلى صوامع كوم ابو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الاسكندرية.

وأشار إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 5281 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.