ميناء دمياط يستقبل 1386 طن أرز معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 6 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1386 طن أرز معبأ و14064 طن ذرة و3900 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 7039 طن خردة و250 طن مولاس و937 طن خشب زان و856 طن بسلة ويضاف إلى ما سبق 7920 طن حديد.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 23174 طن يوريا و800 طن سلك معدنى و308 طن معدات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1683 طن ملح علاوة على 4850 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 156566 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا.

وأضاف المركز الإعلامي مغادرة هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2385 طن قمح متجهين إلى شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4084 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

توجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.