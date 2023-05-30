ميناء دمياط يستقبل 13830 طن ذرة ويُصدر 28000 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7200 طن خردة و900 طن زيت طعام و3000 طن كسب فول صويا و4200 طن نواتج تقطير.

كما استقبل الميناء أيضا 5756 طن ابلاكاش و4915 طن حديد و13830 طن ذرة و900 طن كسب عباد و15351 طن قمح و450 طن بضائع متنوعة و1675 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 552 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2450 طن يوريا معبأ و2000 طن كسب صويا و28000 طن ملح ويضاف إلى ما سبق 4100 طن مولاس.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 926 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 405 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3707 حاويات مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 122705 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192118 طنًا.

وقال إنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1319 طن قمح متجه إلى صوامع أسيوط، علاوة على مغادرة مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم، قادما من الإسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5543 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة، من بينهم السفينة (WADI ALMOLOUK) القادمة من روسيا وعلى متنها 63000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.