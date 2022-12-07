ميناء دمياط يستقبل 13821 طن حديد ويُصدر 6130 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 7 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10476 طن قمح و762 طن رخام و6900 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 7151 طن ابلاكاش و3000 طن صويا و839 طن نواتج و13821 طن حديد و4183 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 227 طن أسمنت معبأ و2200 طن رمل و6130 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 14849 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 973 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1013 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3424 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 168721 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125642 طنًا.

وذكر أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3754 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولا وخروجًا بلغت 3792 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (ALPHA MERCURY) القادمة من روسيا وعلى متنها 7400 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم روسيا، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.