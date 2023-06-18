ميناء دمياط يستقبل 13770 طن قمح ويُصدر 2971 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 239 طن خوخ و6793 طن ذرة و8048 طن حديد و13770 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 3600 طن زيت طعام و1045 طن خشب زان و4135 طن فول صويا و7140 طن فول و1843 طن ابلاكاش ويضاف إلى ما سبق 6240 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10000 طن يوريا و600 طن أسمنت صب و2971 طن أسمنت معبأ و483 طن حديد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 6370 طن رمل علاوة على 3152 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 925 حاوية مكافئة، بينما عدد الحاويات الواردة 134 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1029 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 132800 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 222535 طنًا.

وقال: غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2544 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما، قادم من أكتوبر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5564 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.