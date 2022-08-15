ميناء دمياط يستقبل 13768 طن قمح ويُصدر 3600 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3664 طن أبلاكاش و9039 طن ذرة و3130 طن أرز و2131 خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 6658 طن حديد علاوة على 13768 طن قمح.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3600 طن ملح و6050 طن جبس و11670 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 10850 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 702 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 582 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3770 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 42423 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 195821 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الأسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3747 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.