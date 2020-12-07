ميناء دمياط يستقبل 13700 طن خردة ويُصدر 14180 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال، الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة خردة تزن 13700 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة يوريا تزن 14180 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 11558 طن قمح و34950 طن ذرة و1728 خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 3800 طن أبلاكاش و13700 طن خردة و1486 طن حديد.

وقال المركز الاعلامي إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع المختلفة مثل 2700 طن رمل و14180 طن يوريا و2000 طن ملح، يضاف إلى ما سبق 700 طن كسب صويا.

وأضاف المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 949 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وطماطم وخس وورق عنب وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وأرز وكراوية)، وفواكه (برتقال ويوسفي ورمان وبلح وفراولة)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر وسلوفينيا ومالطا وسيريلانكا وإيطاليا وأمريكا وإنجلترا وإندونيسيا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1098 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3530 حاوية مكافئة.

يشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151987 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10954 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بالميناء بلغت 3228 شاحنة، منها 587 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30215 من البضائع العامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صبّ جاف، ورصيف بضائع صبّ سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.