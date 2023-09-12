ميناء دمياط يستقبل 13679 طن قمح ويُصدر 2300 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1382 طن خشب زان و3500 طن سكر و6219 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1400 طن بازلاء و13679 طن قمح و4081 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 19615 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2064 طن يوريا و2100 طن علف و2300 طن مولاس و18348 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1246 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 250 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3173 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 1172 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 318409 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1241 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

كما غادر الميناء أيضا وحدة نهرية (بارج) متجهة إلى صوامع امبابه حيث تم تحميل شحنة قمح تبلغ 456 طن، وكانت الوحدة النهرية قادمة من محافظة المنيا محملة بشحنة أسمنت معبأ أبيض – وتم تفريغ الشحنة – تزن 600 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4349 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.