ميناء دمياط يستقبل 13679 طن ذرة ويُصدر 1554 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث الميناء 11763 طن قمح و13679 طن ذرة و700 طن زيت.

كما استقبل الميناء أيضا 963 طن خشب زان و15453 طن خردة و635 طن فول و1872 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 14009 طن كسب فول صويا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1554 طن اسمنت معبأ و4220 طن مولاس و10716 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4565 طن رمل علاوة على 7087 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 766 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 134 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5542 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 137383 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 274242 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط 5 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 6207 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4048 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 6 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.