نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 13572 طن قمح ويُصدر 24133 طن فوسفات

حركة الصادر من الحاويات بلغت 707 حاوية مكافئة
محمود محسن 9:55 م, الخميس, 6 مايو 21 9:55 م, الخميس, 6 مايو 21

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أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الاعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1200 طن خردة و3122 طن حديد و2235 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 571 طن أبلاكاش و9200 طن ذرة و13572 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4500 طن يوريا و1050 طن رمل و24133 طن فوسفات ويضاف إلى ما سبق 693 طن نترات.

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وذكر المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 707 حاويات مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وبنجر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وبردقوش وثوم وفلفل ونعناع)، وفواكه (برتقال وفراولة)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسلوفينيا وألمانيا والهند وإيطاليا وسنغافورة وكرواتيا وإسبانيا.

وأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 675 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2096 حاوية مكافئة.

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ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 165830 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 84615 طنا.

وأضاف المركز الاعلامي أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1346 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، علاوة على مغادرة قطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 20 حاوية 40 قدما قادما من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4443 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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