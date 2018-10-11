ميناء دمياط يستقبل 13570 طن قمح

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة قمح تزن 13570 طن قمح، فيما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة . وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى

محمود محسن:





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة قمح تزن 13570 طن قمح، فيما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة .



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 19 أخرى بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 4423 طن أرز و 6000 طن ذرة و 2000 طن حديد و 13570 طن قمح و 7400 طن كسب صويا و 515 طن خشب.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 23230 طن يوريا و 9685 طن ملح و 4500 طن كسب و 3913 طن رمل، فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 411 حاوية مكافئة وحركة الوارد 151 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت501 حاوية مكافئة .



ولفت إلى مغادرة 851 شاحنة بحمولة إجمالية 44456 طن من البضائع العامة منها 125 سيارة نقل محملة بـ 6628 طن قمح. ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167510، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 70921 طنا.



يذكر أن ميناء دمياط استقبل 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب، ووصل فى الساعة السادسة صباح أمس الأربعاء القطار رقم 2444 وقام بتحميل 1346 طن من القمح وغادر فى الثانية عشر منتصف الليل، ووصل في الخامسة مساء أمس أيضا القطار رقم 2460 وقام بتحميل 1296 طن من القمح وغادر في الـ10 من مساء أمس، كما وصل في الـ11 مساء أمس القطار رقم 2481 وقام بتحميل 1289 طن من القمح وغادر في الـ4 فجر اليوم الخميس.