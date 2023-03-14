ميناء دمياط يستقبل 13374 طن قمح ويُصدر 113 طن ليمون معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 13374 طن قمح و4746 طن فول و472 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 1652 طن خشب زان و776 طن أبلاكاش و16361 طن حديد و13000 طن صويا و9688 طن خردة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 4417 طن يوريا و3980 طن رمل و2100 طن صويا و1300 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8400 طن كلينكر و113 طن ليمون معبأ و360 طن كحول و4430 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 803 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 469 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3307 حاويات مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 78025 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123902 طنًا.

وأضاف المركز أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 20 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5751 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، من بينها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت الناقلة بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن غاز مسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.