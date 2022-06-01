ميناء دمياط يستقبل 13335 طن ذرة ويصدر 3212 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 25 سفينة حاويات وبضائع عامة. ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 17457 طن حديد، علاوة على 13335 طن ذرة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث قام الميناء بتصدير 200 طن أسمنت معبأ، و200 طن صويا، و3212 طن رمل، يضاف إلى ما سبق 10260 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 9655 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 305545 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدمًا، قادمًا من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3854 شاحنة.

وعلى صعيد متصل قام اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بزيارة تفقدية لمحطة إسالة الغاز التابعة لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بميناء دمياط،

ورافقه اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والإستثمار وعدد من قيادات الهيئة.

وقال رئيس هيئة الميناء إن إستعادة تردد ناقلات الغاز المسال عبر محطة الإسالة بميناء دمياط بعد توقفٍ دام حوالي 8 سنوات يعد خطوة رئيسية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، حيث استقبلت المحطة 74 سفينة غاز منذ استئناف العمل بها في الربع الأول من العام الماضي.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.