ميناء دمياط يستقبل 13150 طن حديد ويُصدر 2084 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7300 طن خردة و13150 طن حديد و6451 طن ابلاكاش.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 5983 طن قمح و2163 طن خشب زان و8985 طن سكر ويضاف إلى ما سبق 4700 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2084 طن رمل و890 طن بودره جبس و18019 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 10 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 833 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 130856 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 275806 أطنان.

وذكر المركز الإعلامي أنه قد غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2635 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4890 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.