ميناء دمياط يستقبل 13053 طن خردة ويُصدر 1048 طن داى أمونيوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينها شحنة خردة تزن 13053 طنا، فيما غادر 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة من بينها شحنة داي أمونيوم تزن 1048 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة.

ولفت المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 1663 طن خشب زان و18011 طن قمح و13053 طن خرده.

كما استقبل المسناء أيضا 3689 طن حديد علاوة على 1257 طن فول.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 9550 طن فوسفات، إضافة إلى 1048 طن داى أمونيوم.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 399 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 210 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1202 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 105208 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 98110 طنا.

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1209 طن قمح، في حين غادر 1059 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 60477 من البضائع العامة منها 135 سيارة نقل محملة بـ5867 طن قمح.

وجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.