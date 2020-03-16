ميناء دمياط يستقبل 13000 طن فول صويا ويُصدر 8000 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و10 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة فول صويا تزِن 13000 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، من بينها شحنة يوريا تزِن 8000 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 2500 طن قمح، و6160 طن ذرة، و1027 طن خشب.

كما استقبل الميناء أيضًا 3745 طن زيت، و13585 طن خردة، و7600 طن حديد، و13000 طن فول صويا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 9288 طن فوسفات، و8000 طن يوريا، و3000 طن رمل.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2551 طن داي أمونيوم، علاوة على 2524 طن كوارتز.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 188 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 250 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1133 حاوية مكافئة.

تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 105727 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118721 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر الميناء 573 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36294 من البضائع العامة، منها 95 سيارة نقل محملة بـ4250 طن قمح.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة، مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

يُشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.