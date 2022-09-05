ميناء دمياط يستقبل 13.6 ألف حاوية خلال الأسبوع الماضي

حققت هيئة ميناء دمياط الاسبوع الماضي زيادة في حركة البضائع، وذلك حسب تقرير صادر عن الهيئة مؤخرا ، وذلك خلال الفترة من الاحد 28 أغسطس وحتى السبت 3 سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير أن حركة الحاويات بلغت خلال تلك الفترة 15 ألف حاوية، وتوزعت تلك الحاويات بين صادرات وواردات الى قرابة 1399 حاوية مكافئة، في حين بلغت عدد الحاويات الترانزيت قرابة 13.6 ألف حاوية .

وأشار التقرير الى أن حركة الحبوب والغلال بالميناء بلغ قرابة 121.7 ألف طن كمخزون لصالح القطاع العام، بينما بلغ رصيد القمح والغلال بمخازن القطاع الخاص قرابة 156.7 ألف طن.

كما خرج عدد من القطارات خلال هذا الأسبوع بلغت 14 قطارا، و4 قطارات حاويات.

كما استقبلت هيئة الميناء خلال الاسبوع الماضي قرابة 64 سفينة، بينما غادر قرابة 67 سفينة، حسب بيانات الهيئة.

وخلال يوليو الماضي شهدت هيئة ميناء دمياط زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات يوليو الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 21%، حيث حققت تداول للسفن بلغ قرابة 221 سفينة، مقارنة بنحو 183 سفينة خلال يوليو من العام الماضي.

واستقبلت هيئة الميناء تداول سفن بضائع عامة وصلت إلى قرابة 81 سفينة، مقارنة بنحو 31 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 161%، بينما وصلت سفن الصبّ الجاف إلى 43 سفينة مقارنة بنحو 57 سفينة انخفاض قدرها 25% .

كما بلغت سفن الصب السائل 11 سفينة، مقارنة بنحو 18 سفينة، بتراجع نسبته 7%، كما بلغت سفن الحاويات قرابة 77 سفينة، مقارنة بنحو 73 سفينة، بزيادة قدرها 5%، أما سفن الخدمات فبلغت 9 سفن، مقارنة بنحو 4 سفن فقط بزيادة قدرها 125%.

وكان اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء قد أكد خلال يوليو الماضي، أن ميناء دمياط يعد واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط ، ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلو مترا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

كما يعد الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) ( Onshore Power Supply )، كما يعد أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن ( Just In Time ) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.