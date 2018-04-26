ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدر 8300 طن يوريا

محمود محسناستقبلت هيئة ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 سفن حاويات و14 سفينة بضائع عامة، اليوم الخميس، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2

محمود محسن

استقبلت هيئة ميناء دمياط، 3 سفن حاويات و10 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة 3 سفن حاويات و14 سفينة بضائع عامة، اليوم الخميس، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2427 طن قمح، وكذلك 72 سيارة نقل محملة بـ 3267 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 180450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21281 طنا.

واستقبل الميناء قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير في قاع البحر، وشملت حركة الصادر من الميناء 8300 يوريا و5000 طن فوسفات 5000 طن ملح و3000 طن حديد بليت و350 طن بصل و700 طن سماد كبريتات أمونيوم.