ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و9 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 22 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وف

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و8 بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و9 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 22 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي سياق متصل، غادر الميناء 2 قطار بحمولة 2583 طن قمح، و139 سيارة بحمولة 7124 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 90853 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 163416 طناً.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4100 طن يوريا، و1852 طن رمل زجاجي، و6500 طن فوسفات، و2200 طن علف بنجر.