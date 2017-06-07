ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الأربعاء، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 16 سف

محمود محسن:





استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الأربعاء، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 141726 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120743 طنا .

وفي السياق نفسه، غادر الميناء قطاران بحمولة ( 2629 ) طن قمح، علاوة على 117 سيارة بحمولة 6142 طن قمح.