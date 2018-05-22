ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع ويُصدر 10000 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة،وشهد تصدير 10000 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة،وشهد تصدير 10000 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2457، وفي الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، في حين غادر 169 سيارة نقل محملة بـ 9170 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 150273 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20066 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4500 طن يوريا و 1700 طن ملح و 2000 طن علف و 3800 طن كاولينا.