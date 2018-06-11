ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع ويُصدر 372 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، و 372 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجى فى انتظ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة، و 372 طن فوسفات، فيما غادر 3 سفن حاويات و 10 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 19 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء فى التاسعة مساء أمس الأحد القطار رقم 2428 محمل بـ 1233 طن قمح، فى حين غادر 140 سيارة نقل محملة بـ 7000 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 106889 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 18686 طنا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 6350 طن يوريا و 800 طن سوبر فوسفات و 550 طن نترات أمونيا.