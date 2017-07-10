ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع متنوعة وحاويات

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 9 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة الميناء بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، علاوة على 10 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53915 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 84251 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء (84) سيارة بحمولة (4185) طن قمح، بالإضافة إلى قطارين بحمولة ( 2495 ) طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7000 طن يوريا و 8150 طن علف بنجر و 3790 طن فوسفات و 920 طن حديد.