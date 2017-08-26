ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة بضائع عامة وحاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و8 أخريات بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم السبت، قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 14بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات، و8 أخريات بضائع عامة، وغادرت 4 حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم السبت، قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 14بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة 1332 طن قمح، في حين غادرت 52 سيارة بحمولة 2327 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151820 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41100 طناً.

ولفت إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 2100 طن يوريا، و800 طن فوسفات.