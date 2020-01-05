ميناء دمياط يستقبل 12906 أطنان حديد ويُصدر 8750 طن رمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و5 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة حديد تزن 12906 طن، فيما غادر سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة رمل تزن 8750 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 8551 طن قمح و 12906 طن حديد و 4300 طن فول صب و2800 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 2375 طن فوسفات، بالإضافة إلى 8750 طن رمل.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 335 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 586 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1761 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 86824 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49964 طنا.

وغادر الميناء 818 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 43142 من البضائع العامة منها 130 سيارة نقل محملة بـ6039 طن قمح.

الجدير بالذكر أن استقبل الميناء أمس 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وذلك على الرغم من سوء الأحوال المناخية التى تتعرض لها معظم المحافظات، حيث وصلت سرعة الريح إلى 32 عقدة وارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن حركة الصادر أمس من البضائع العامة شملت 2799 طن فوسفات و7379 طن رمل و2633 طن يوريا.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن الميناء يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.