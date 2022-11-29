ميناء دمياط يستقبل 1290 رأس ماشية ويُصدر 4630 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7198 طن قمح و1249 طن رخام و9765 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 16600 طن ذرة علاوة على 1290 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 353 طنا.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2560 طن رمل و4630 طن أسمنت معبأ و20884 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 15549 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 730 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 112 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2137 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 169684 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 134566 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أنه قد غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3662 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم شحن 50 حاوية 20 قدم متجه إلى التبين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4783 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.