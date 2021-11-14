ميناء دمياط يستقبل 1285 رأس ماشية حية ويُصدر 844 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 12079 طن قمح و9262 طن أبلاكاش، و700 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء 6800 طن فول، و11694 طن خردة، و1285 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 340 طنا.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 844 طن رمل، و3600 طن يوريا، ويضاف إلى ما سبق 4950 طن سوبر فوسفات.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 289 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وخرشوف وبصل أخضر وبرسيم وأعشاب وريحان وبصل وسمسم وفول سودانى وليمون)، وفواكه (تفاح وجوافة وفراولة)، ويتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات، والأردن، وأمريكا، وقطر، والصين، وكرواتيا، وسلوفينيا، ونيوزلندا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 253 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2216 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 103581 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 88750 طنا.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2681 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3329 شاحنة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة، مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.



وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.