ميناء دمياط يستقبل 12700 طن ذرة ويُصدر 3450 طن رمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة من بينها شحنة ذرة تزن 12711 طنا، فيما غادرت 7 سفن بضائع عامة من بينها شحنة رمل تزن 3450 طن.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوغة، حيث استقبل الميناء 5591 طن حديد و1189 طن خردة و12711 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 1805 أطنان خشب زان و1086 طن أبلاكاش و1230 طن كلوريد ايثيلين و3270 طن أرز.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3450 طن رمل.

وأوضح أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 204 حاويات مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وبرتقال)، وخضراوات (بامية وبطاطس وبازلاء)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل)، حيث يتم تصديرها إلى الإمارات وبريطانيا والأردن وألمانيا وسنغافورة والصين وهولندا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 46 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1805 حاويات مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 32870 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114972 طنا.

يشار إلى أن الميناء غادره 2269 شاحنة منها 779 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41111 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.