ميناء دمياط يستقبل 12619 طن قمح ويُصدر 16900 طن فوسفات

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12619 طن قمح و6761 طن حديد و900 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1000 طن فول صويا و4000 طن نواتج ويضاف إلى ما سبق 5000 طن خبث أفران.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 16900 طن فوسفات و4500 طن رمل و1170 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضا يتصدير 1800 طن كسب فول صويا علاوة على 10500 طن مولاس.

وذكر أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 51 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (سبانخ وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بنجر وأعشاب وحلبة وبطاطا وبصل وفول وبرسيم وبردقوش وبقدونس وزيتون وكركديه)، وفواكه (رمان وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وهونج كونج ونيوزيلاندا وانجلترا والمانيا ومالطا وباكستان وأمريكا وإسبانيا وفرنسا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 296 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 762 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 113370 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91601 طنا.

وقال المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1331 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، بالإضافة إلى قطاران آخران بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4754 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.