ميناء دمياط يستقبل 12500 طن قمح ويُصدر 8100 طن فوسفات

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز في بيان اليوم أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12500 طن قمح و17710 طن حديد و4822 طن فول.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 150 طن خردة و2369 طن خشب زان و4200 طن ابلاكاش ويضاف إلى ما سبق 25400 طن ذرة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8100 طن فوسفات و4800 طن يوريا و9439 طن كلينكر.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 97 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بقدونس وخس وفلفل وقرنبيط وورق عنب وأعشاب وقطن وبصل وشمر ونعناع وريحان وفول سودانى)، وفواكه (برتقال وجريب فروت وبلح ويوسفى وفراولة).

وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها للعديد من دول العالم مثل الامارات والأردن وروسيا وسنغافورة والهند واندونيسيا واسبانيا وكرواتيا والصين وأمريكا ومالطا وهولندا واليونان والمانيا وبنجلاديش وهونج كونج.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 107 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1038 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 137434 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112175 طنا.

وقال المركز إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2688 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، علاوة علة على قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

يشار إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5549 شاحنة.

يذكر أن يوجد بميناء دمياط عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.