ميناء دمياط يستقبل 12364 طن قمح ويُصدر 4250 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 740 طن خشب زان و10050 طن ذرة و1766 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 7462 طن سكر و4010 أطنان حديد ويضاف إلى ما سبق 12364 طن قمح.

وقال إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5650 طن فوسفات و8066 طن يوريا و1600 طن كوارتز و3400 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 9885 طن داي امونيا علاوة على 4250 طن مولاس.

وذكر المركز أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 573 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس)، وحاصلات زراعية (أعشاب وليمون وبطاطا وفول وشبت وبرسيم وزعتر وكركديه ولوف وريحان)، وفواكه (فراولة وفاكهة مشكلة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية وامريكا واسبانيا وايطاليا ومالطا وبلجيكا والهند والمانيا وسلوفينيا وبريطانيا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 608 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2011 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 13755 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 997 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3423 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.