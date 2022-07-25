ميناء دمياط يستقبل 12326 طن حديد ويُصدر 4150 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن، فيما غادر 8 سفن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 12200 طن خردة، و917 طن أبلاكاش، و1575 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضًا 12326 طن حديد، علاوة على 2912 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 1132 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 13250 طن يوريا، و4150 طن أسمنت، يضاف إلى ما سبق 2993 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 395 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 315 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1498 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 236172 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بعد أن تم شحن عدد 25 حاوية 40 قدمًا متجه إلى الروبيكى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3765 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.