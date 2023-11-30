ميناء دمياط يستقبل 12280 طن قمح ويُصدر 5377 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1120 طن خردة و4090 طن حديد و2785 طن معدات.

كما استقبل الميناء أيضا 157 طن تفاح و4361 طن فول و1172 طن زيت طعام و12280 طن قمح و4500 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 881 طن خشب زان.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5377 طن رمل و622 طن كحول و2890 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 203 طن ملح معبأ علاوة على 10782 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1262 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 429 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4152 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 119673 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 361496 طنًا.

وذكر المركز أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطاران آخران بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط عدد 5297 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، فيما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.