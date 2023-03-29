ميناء دمياط يستقبل 12085 طن ذرة ويُصدر 4397 طن جبس معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10500 طن قمح و7230 طن خردة و1375 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 1520 طن نواتج تقطير و1623 طن خشب زان و10793 طن صويا و12085 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 1400 طن مولاس.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 14020 طن يوريا صب و4397 طن جبس معبأ و100 طن بصل معبأ و3900 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 331 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 275 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4141 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 126492 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 111207 أطنان.

وقال المركز إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4288 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (PETRA III) القادمة من روسيا وعلى متنها 40241 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.