قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9774 طن حديد و6400 طن خردة و12000 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 125 طن فول و11367 طن ذرة و4699 طن ابلاكاش.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 15317 طن فوسفات و6290 طن يوريا و2200 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 686 طن نترات الامونيوم.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 786 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 712 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 93558 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 144828 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2633 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4140 شاحنة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس السفينة (STAR RIVER) التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 88 مترا وبعرض 11 مترا، وذلك لتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.